(كنز العالم).. استرقوا إنسانها.. سرقوا طعامها.. نهبوا ثرواتها

لا يغُضُّون أبصارهم، ولا يكفُّون أذاهم عنها! أتراهم فاعلون ذلك؟ كلا والله، فهي وقود صناعاتهم، خام تقنياتهم؛ بل وإكسير حياتهم، دأبوا على نهب ثرواتها ليلًا ونهارا، سرًّا وعلانية، عنوة أو سلمًا، إنها القارة السوداء، خزينة العالم المتمدِّن، مدنية برَّاقة فضفاضة، ظاهرها مُغرٍ وباطنها مُزرٍ، جلدها قطيفة ومساماتها تنضح خداعًا وزيفًا.

في حقبة الاستعمار الاستيطاني قهروا إنسان إفريقيا، اصطادوه، استعبدوه، محقوا آدميته، وحوَّلوه إلى ترس في ماكينة، وإن مرض أو عجز رموه، (إسكراب) ولا ضير؛ طالما قطع الغيار وفيرة يسهل جمعها من الغابات الاستوائية وشحنها إلى مواقع الإنتاج، الأفارقة عندهم من فصيلة العجماوات، فقط يعلفون ويشربون ويقضون (حاجاتهم الغريزية)، عقولهم ملغية، ومشاعرهم مطوية، التفكير ممنوع، والتعبير عن المشاعر محجور. نهب منظم لثروات القارة مارسه العنصر المُقدَّس ذي اللون الأبيض الزاهي، شعوب (سامية) ألهبت ظهور الأفارقة بالسياط، طحنوا بشريتهم بمساندة عناصر محلية رخوة تخلت راغمة أو راغبة عن ضمائرها، خانت مجتمعاتها وأوطانها. تجاهل المستعمر الأخلاقيات، وضع المشاعر الإنسانية على الأرفف، أزهق كرامة الأفارقة، (قنصوهم) كما الأرانب، زجِّوهم كما جوالات الفحم في الشاحنات والسفن، ومن يتمرد ثمنه رصاصة.

ولمَّا صحا الأفارقة وقاوموا الاستعباد، التفَّ عليهم الأسياد، أوهموهم بالمساعدات والخدمات الأساسية فصدَّقوهم، فأمنوا بذلك عواقب صحوتهم، وضمنوا البقاء في الدول الغنية بثرواتها، واستنزفوها بعد استمالة ساستها وقادتها بالحوافز والإغراءات ليحجبوا عنهم عين الرقيب إن كان ثمَّة رقيب.

ومع انبثاق عصر الثورة الصناعية، تسابقت الدول الكبرى للاستحواذ على المواد الخام، ولم تقو جُل دول القارة – رغم نيلها لاستقلالها وارتفاع وعي أبنائها – على التصدي لحيل الاستعمار الاقتصادي، وعجزت عن تحجيم لهفة الرأسمالية الغربية وتهافتها على خزائنها وثرواتها الزراعية والنفطية والمعدنية.

وبانتقال العالم إلى الصناعات التقنية المتقدمة، الدقيقة والذكية؛ اشتدت حِدَّة التنافس على القارة السمراء، ففي دراسة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان: (المعادن الإفريقية في التنافس الدولي.. الرهانات والمآلات) نطالع: “ظهور التصنيع التقني الحديث، وانطلاق الاقتصاد القائم على الابتكارات المرتبطة بالتكنولوجيا قد يفسران سباق القوى على إفريقيا في العصر الراهن”، وأشارت الدراسة إلى أن: “المعادن الاستراتيجية: هي التي يحتدم التنافس الدولي عليها بكثافة، بوصفها ضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، تُضاف إليها “عناصر الأرضية النادرة”، وتسمى لَبِنة التقنيات الجديدة، واعتبرها البعض ذهب القرن الـ21. وهي مجموعة مكونة من 17 عنصرًا، لها خصائص مغناطيسية وكهروكيميائية فريدة…..ومن يسيطر عليها، تكن له الأسبقية في سباق الابتكارات الحديثة للقرن الـ21”. ويقول أحد الباحثين: “إن الاستنتاجات الأولية توحي بأن الاحتياطيات الإفريقية تدخر أمورًا تتخطى الخيال”.

وخلاصة الأمر؛ يبدو أن بعض القادة الأفارقة مازالوا أسرى لضعفهم وسذاجتهم وخضوعهم المُذل لعقلية الطامعين، يسرقون طعام شعوبهم وهم يتبعونهم حذو القذة بالقذة، ويقتدون بشعاراتهم الزائفة المُستلة من قاموس الفقه الديموقراطي وحقوق الإنسان والحريات العامة، ويوهمونهم بأنهم عونٌ لهم على تنفيذ برامجهم التنموية؛ بينما هم يُذكُّون من وراء الستار نيران الفتنة بينهم، ويتركونهم نهبًا لخلافاتهم وجدالهم حول من يسوس ومن يحكم؟ ففي السودان مثلاً، كلما ارتفعت درجة الوعي؛ أقعدته السياسة وأخمدت جذوته، وتركته أسير شورى الخارج واستجداء عونه، فلا تنمية ولا تحجيم لغول التضخم و(دراكولا) السوق.