الفريق أول حميدتي: “نحن لا نتدخّل في العدالة وكل من شارك من قواتنا في فض الاعتصام سلّمناهم للعدالة”

الجنينة: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إن قادة الدعم السريع من ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأوضح بأن هناك عددا من الحالات في بعض الولايات ارتكب بعض منسوبيها مخالفات، وتم تسليمهم للعدالة، وأضاف قائلاً: (نحن لا نتدخل في العدالة، وكل من شارك من قواتنا في فض الاعتصام سلّمناهم للعدالة).

وأشاد حميدتي بانضباط قوات الدعم السريع، وأنها تعمل وفق القانون ولا تحابي أو تجامل أي فرد من أفرادها ارتكب ما يُخالف القانون.

ووجه حميدتي، كل الأجهزة الأمنية ببسط هيبة الدولة، وتطبيق القانون على كل المتفلتين والمجرمين.

وأكد حميدتي خلال مخاطبته قطاع الدعم السريع بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور اليوم، أن قوات الدعم السريع قومية التكوين والإنشاء، وتضم كل ولايات وقبائل السودان، مشيراً إلى أن هنالك عملاً ممنهجاً وأجندة ضد هذه القوات.

وقال حميدتي، إن قوات الدعم السريع ساهمت مساهمة كبيرة وفاعلة في محاربة المخدرات والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بل إنها أول قوات تقبض على كمية من الذهب المُهرّب على الحدود.

وأكد حميدتي، أنه سيتم التشاور حول اتخاذ قرارات بالتوزيع اللا مركزي لكل القوات النظامية “الجيش والدعم السريع والشرطة” ليعملوا في كل الولايات، فضلًا عن النظر في تفعيل الخدمة الإلزامية للاستفادة من الشباب وتدريبهم، موجهاً كل الأجهزة النظامية بالانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واحترام القسم الذي أدّوه، والقبض على أي مجرم أو سارق واستخدام القوة المناسبة ضد من يحمل السلاح أو يقوم بتهديد أمن الناس.

ودعا حميدتي إلى نبذ القبلية والجهوية والالتزام بكلمة لا إله إلا الله، لجهة أن الناس في السودان سواسية وكلهم أفارقة.

كما جدد مطالبته للنازحين بالعودة إلى قراهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية، مُناشداً المنظمات الطوعية المحلية والدولية بالمساعدة في عودة النازحين، مطمئناً النازحين بأن كل أرض أو زرع اُنتزع أو تم الاستيلاء عليه من أي جهة سيتم استرداده.