الغرف التجارية تقترح خفض رسوم التمويل والضرائب لزيادة الإيرادات

الخرطوم: ابتهاج متوكل

تقدم اتحاد الغرف التجارية، بمصفوفة مقترحات لزيادة إيرادات الدولة وخفض الرسوم والجبايات ، وتضم أكثر من (20) مقترحاً لتعظيم الإيرادات الحكومية.

وقالت الأمين العام للاتحاد، وفاق صلاح عبد العال، خلال اللقاء التفاكري بين اتحاد أصحاب العمل ووزراء القطاع الاقتصادي، إن الاتحاد وضع مصفوفة مقترحات عدة تضم أكثر من (20) مقترحاً لتعظيم الإيرادات الحكومية، وذكرت أنه حال ما تم تنفيذها يمكن أن تقود إلى خفض رسوم التمويل الى أقل من (8%)، والضريبة إلى (5%)، والقيمة المضافة إلى (1%)، مع تعظيم حجم الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن (5) أضعاف.

واكدت وفاق، أن المصفوفة إلى جانب معالجتها وحلها الإيرادات الحكومية، يمكن أن تسهم في عمليات زيادة إنتاج الصادر وتعظيم الإيرادات، والبدء في معالجة الدين الخارجي بالشروع في جدولة الديون للدول الأكثر ضغطاً على السودان.