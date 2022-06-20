تجار: خراف الأضاحي تتراوح ما بين (60 ـــ 150) ألف جنيه

الخرطوم: ابتهاج متوكل

قفزت أسعار الخراف، في هذل الموسم لأسعار قياسية، مقارنة بموسم الأضحية الماضي.

وقال بعض تجار المواشي، استفسرتهم (السوداني)، إن أسعار الخراف تتراوح ما بين (٦٠) إلى (١٥٠) ألف جنيه، مشيرين إلى أن حركة الوارد للأسواق الرئيسة في تزايد مستمر، متوقعين حدوث انخفاض في أسعار الخراف خلال الفترة المقبلة.

وقال تاجر مواشي بسوق الخوي، أحمد شرحبيل، لـ(السوداني) إن وارد الخراف لسوق الخوي هذا الأسبوع، جاء بمتوسط ترواح ما بين (٧) إلى (١٠) آلاف رأس، موضحاً أن موقف الأضاحي جيد، ولكن الأسعار تشهد زيادات، وأسعار الأضاحي تبدأ من نحو (٦٠) ألف جنيه للأوزان المتوسطة، حتى تتجاوز (١٠٠) ألف جنيه للأحجام الكبيرة، متوقعاً حدوث انخفاض في الأسعار، لتوقف حركة الصادر خلال هذه الفترة للسعودية، لأنها تستورد احتياجات الهدي من دول أخرى غير البلاد.

وأكد التاجر بسوق قندهار للماشية صديق شاويش، ارتفاع أسعار الخراف مقارنة بموسم الأضحية الماضية.

وقال لـ(السوداني) إن حركة الوارد في تزايد مستمر للسوق، مشيراً إلى أن أسعار الخراف للأوازن الأقل من الوسط، تتراوح ما بين (٧٠) إلى (٨٠) ألف جنيه، أما الأحجام المتوسطة من (١٢٠) إلى (١٣٠) ألف جنيه، ثم الخراف الكبيرة سعرها في حدود (١٥٠) ألف جنيه، وذكر أن أعداد الوارد ستكون في زيادة، لأن حركة الصادر التجاري للسعودية تتوقف، والسماح فقط بدخول صادر الهدي.