لجنة مشتركة بين وزراء القطاع الاقتصادي واتحاد العمل

الخرطوم: ابتهاج

أوصى اللقاء التفاكري المشترك، بين وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي وممثلو الاتحادات القطاعية باتحاد أصحاب العمل كافة، الذي تناول كيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعزيز دورالشراكة بين القطاعين العام والخاص بتكوين آلية مشتركة بين وزارات القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل، ووضع سياسات طموحة، لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن بمشاركة القطاع الخاص، عبر خطط مرتبطة بمعالجة الوضع الآني، وبرنامج إسعافي يقوم على محاربة التضخم، وتوفير السلع الإستراتيجية ووضع ميزانية تعالج الأزمات المختلفة .

وشدد وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الأخير في تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج، وتحقيق ايرادات للدولة ومقدرته على توفير وخلق فرص لتوظيف الشباب، وقال إن اللقاء يأتي للتفاكر مع القطاع الخاص وتلمس آثار السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، والاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم للمعالجة حول معاناة ومشاكل قطاعاتهم والقضايا المؤثرة، في ارتفاع تكلفة الإنتاج والرسوم الجمركية والضريبية والجبايات المختلفة على القطاع الخاص .

وقال رئيس اتحاد العمل هشام السوباط، إن اللقاء تناول ضرورة إحكام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، وأعلن عن اتفاق لتكوين وإنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد ووزارات القطاع الاقتصادي، لتحقيق أهداف الدولة والقطاع في تنمية الموارد وتحقيق النهوض الاقتصادي وعقد لقاءات دورية لمراجعة ومتابعة أداء اللجنة المشتركة.