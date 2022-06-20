أسامة داؤود يكشف عن شراكته مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر باستثمار بقيمة 6 مليارات دولار

القاهرة: رويترز

قال رئيس مجموعة (دال) رجل الأعمال، أسامة داؤود عبد اللطيف، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستبني ميناءً جديداً على البحر الأحمر في السودان، واوضح أسامة داؤود – الشريك في الصفقة التي تمثل أول شراكة أجنبية كبرى – ان إطار الحزمة الاستثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وقال عبد اللطيف إن الحزمة تشمل منطقة تجارة حرة ومشروعاً زراعياً كبيراً ووديعة وشيكة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.

وعلّق المانحون الغربيون، مساعدات واستثمارات بمليارات من الدولارات للسودان بعد الانقلاب، مما أدى إلى إغراق الاقتصاد الذي كان يكافح بالفعل في مزيد من الاضطرابات وحرمان الحكومة من العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم لرويترز يوم الأربعاء، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء ومشروع زراعي، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل من قبل. ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق على تفاصيل الصفقة.

وقال أسامة داؤود إن الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة (دال) وموانئ أبوظبي، المملوك لشركة أبوظبي القابضة ADQ، سيكون قادراً على التعامل مع جميع أنواع السلع والتنافس مع الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان.

وقال إنه يقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، وسيشمل أيضاً منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي، بالإضافة إلى مطار دولي صغير. وأشار إلى أن المشروع في “مراحل متقدمة” مع استكمال الدراسات والتصاميم.

وأثارت الشائعات عن استثمارات خليجية في بورتسودان، وفي مشاريع زراعية في أماكن أخرى من البلاد، في الماضي معارضة وأحياناً احتجاجات.

لطالما عانت بورتسودان من تحديات البنية التحتية وأغلقها حصار سياسي لمدة ستة أسابيع أواخر العام الماضي، مما أدى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.

وقال أسامة داؤود إن الصفقة الإماراتية تشمل أيضًا توسعة وتطوير مشروع زراعي بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل شركة أبوظبي للخدمات المتكاملة وشركة (دال) للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان.

وقال إنه ستتم زراعة ومعالجة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى على مساحة 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما سيتم بناء طريق برسوم مرور 450 مليون دولار بطول 500 كيلومتر (310 أميال) يربط المشروع بالميناء، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال أسامة، إن الصندوق سيودع بموجب الاتفاق 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي.

بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير في عام 2019، تعهّدت الإمارات والسعودية بتقديم 3 مليارات دولار من المنح والمساعدات العينية للسودان، والتي يقول القادة العسكريون والمدنيون إنها لم يتم تسليمها بالكامل.

وقال مصدران حكوميان سودانيان رفيعا المستوى لرويترز، إن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد تم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة البرهان الأخيرة الى الإمارات.

وقال ممثل عن موانئ أبوظبي، إن الشركة ليس لديها تعليق، في حين أن ممثلي ADQ وصندوق أبوظبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وحكومتي أبوظبي والإمارات العربية المتحدة لم يستجيبوا على الفور للطلبات.

وقال أسامة داؤود الذي تقدمت مجموعته أيضاً للسيطرة على زين السودان، واحدة من أكبر شركات الاتصالات في السودان: “بأنفسنا وشركائنا في الإمارات استثمرنا بالفعل في بنك وفندق وقطاع التعدين”.

وأضاف أسامة: “الإمارات تريد سوداناً مستقراً حتى يتمكنوا من القيام بالمزيد والمزيد من هذه الاستثمارات، لكننا لا ننتظر أن يكون كل شيء على ما يرام”.