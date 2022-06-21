التّحقيقات الجنائيّة تُوقف الذراع الأيمن لـ(باكوبي)

الخرطوم: السوداني

قالت شرطة ولاية الخرطوم، إن الفريق الخاص بدائرة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات، تمكّن من توقيف المتهم (ا. ك) الشهير بـ(س) الذراع الأيمن والساعد الأول للمجرم الخطير (باكوبي) من خلال عملية نوعية تم تنفيذها بنجاح في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضحت الشرطة أنه وفي إطار الجُهُود المُستمرة التي تبذلها دائرة التحقيق الجنائي لضبط معتاد الإجرام الخطير علاء الدين الشهير بـ(باكوبي)، قام الفريق الميداني الخاص بحملة كبرى واسعة النطاق لمحلية أم درمان مستهدفة بها منطقة 26 والجغب لدك أوكار الجريمة والخارجين عن القانون والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط المدعو (ا. ك) الشهير بـ(س) وبحوزته صور لتجارة الحبوب المخدرة ووجد بحسابه مبلغ أربعة مليارات وستمائة وتسعة وستين ألف جنيه وعربة أفانتي موديل 2018 يتم تشغيلها بواسطة البصمة.

ووفقاً للشرطة، فإن المتهم يجيد استخدام أساليب متنوعة من الدهاء والمكر والاختباء عن أعين الشرطة من خلال إعطاء شريحة هاتفه لشخص آخر كثير الحركة. ويعتبر المذكور من منظمي الحفلات التي يتباهى بها معتادو جرائم النهب (9 طويلة) عن طريق النقطة للفنانات.

وتمّ اقتياده لدائرة التحقيق الجنائي واتخاذ إجراءات قانونية في مُواجهته.

من جانبه، أكّد اللواء شرطة د. إبراهيم اهيم أحمد شمين مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أن إدارته لن تتهاون في ردع التشكيلات الإجرامية بأنواعها المُختلفة وتقديم المُتورِّطين للعدالة حتى ينعم المواطن بالأمن والطمأنينة، مبيناً المضي قُدماً في محاربة الجريمة عبر الانتشار الواسع للقوات حتى يتم القضاء عليها.

وأكد اللواء ممدوح عبد الكريم مدير دائرة التحقيق الجنائي، استمرار الحملات على مواقع الجريمة والشبكات الإجرامية من أجل تجفيف منابعها والقضاء عليها، مُضيفاً أنّ إدارته وضعت خططاً محكمة لتضييق الخناق على المجموعات الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار التام، وبسط هيبة الدولة، وسيادة حكم القانون.