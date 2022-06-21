البرهان يوجه بإنشاء محفظة لتمويل زارعة القطن

الخرطوم : السودانى

اطلع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، على التحديات والعقبات التي تواجه زراعة محصول القطن في السودان واستعدادات الموسم الزراعي (٢٢- ٢٣م).

وأمن خلال لقائه، مدير شركة الأقطان السودانية، عبد الله إبراهيم أحمد نور أبو علامة، على ضرورة بناء شراكات مع البنوك والشركات لتمويل زراعة القطن والمشروعات الزراعية، بما يعيد السودان لموقعه الريادي في الإنتاج ومنافسته في الأسواق العالمية، باعتبار أن محصول القطن أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني .

وقال أبو علامة إنه مدير شركة الأقطان إنه أطلع رئيس مجلس السيادة على خطة عمل الشركة، والتحديات التي تواجه منتجي القطن للموسم الزراعي (٢٢- ٢٣م).

وقال إن رئيس مجلس السيادة وجهه بعمل محفظة لمحصول القطن وبناء الشراكات التي تسهم في توفير الدعم الفني واللوجستي لإنجاح موسم زراعة محصول القطن في السودان .