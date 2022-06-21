مبارك الفاضل: فولكر منع برمة ناصر من دخول حوار “روتانا”

الخرطوم: السودانى

قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إن المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، قد فشلت “وعلينا التحرك للأمام “.

واتهم الفاضل في مؤتمر صحفي بالخرطوم، رئيس بعثة “يونتامس”؛ فولكر بيرتس، بتغييب (90%) من القوى السياسية والمجتمعية خلال جلسة الحوار المباشر التي عقدت بفندق السلام روتانا.

وقال: “وفد حزب الأمة القومي بقيادة فضل الله برمة منعه فولكر من المشاركة؛ بحجة أن الحزب مقاطع للحوار، وبعد كده مشى اجتمع مع (المجلس المركزي) ثم علق الحوار”.

وكشف المهدي عن زيارة دبلوماسي غربي – لم يسمه- لحزب الأمة ليلاً لمنعه من المشاركة في جلسة حوار “روتانا”.