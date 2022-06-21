مُديرة مُستشفى المودة لـ(السُّوداني): تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحريق

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشفت مُديرة مُستشفى المودة الطبي بولاية الخرطوم، آجاك جونسون، عن تَضَرُّر كُلٍّ من صالة استقبال المرضى وقسم الطواريء الصحية وممرات المستشفى، وتغيّر لونها إلى السواد إثر الدخان المُتصاعد من الحريق الذي نشب بالمستسفى ظهر أمس الأول الأحد.

وقالت آجاك لـ (السُّوداني): بعد اندلاع الحريق قمنا بتحويل المرضى الذين يقيمون بالمستشفى إلى مستشفيات فضيل والزيتونة والمُعلِّم لمواصلة علاجهم.

ونبّهت إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصٍ لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر.

وأكدت سلامة جميع المرضى والكوادر الطبية بالمستشفى.

وتوقّعت استئناف العمل بالعيادات وأقسام المستشفى مطلع الأسبوع المُقبل.