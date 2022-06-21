حكومة كسلا لـ(السُّوداني): رفع إضراب العاملين واستئناف العمل بالمؤسسات بنسبة 100%

كتب: اليسع أحمد

كشفت مصادر (السُّوداني)، عن استئناف العمل بدواوين الخدمة المدنية بولاية كسلا ورفع الإضراب الذي نفّذه العاملون بقطاعات الولاية المختلفة لقُرابة الشهر، احتجاجاً على تدني الأجور.

وقال الناطق الرسمي باسم تَجَمُّع الهيئات النقابية بولاية كسلا عبد المنعم عثمان إبراهيم لـ(السُّوداني)، إنّ ما حدث ليس رفعاً للإضراب، وإنما تعليقٌ للإضراب الذي أستمر لأربعة أسابيع وأدى إلى توقُّف العمل بجميع دواوين الخدمة المدنية بولاية كسلا.

وأوضح عبد المنعم أنّ حكومة ولاية كسلا وجّهت أمس الأول بصرف مرتبات العاملين بالخدمة المدنية لشهر مايو فقط وفق الهيكل الراتبي الجديد.

ونَبّه إلى أنّ المُتبقي من المطالب فروقات مرتبات أربعة أشهر ماضية من يناير حتى أبريل، إضافةً لمنحة عيد الفطر.

وهَدَّد عبد المنعم باللجوء للإضراب مُجدّداً إذا لم تُوفِ حكومة الولاية ببقية التزاماتها تجاه العاملين.

من ناحيتهِ، أكَّد أمين عام حكومة ولاية كسلا، عادل عَلُّوب لـ(السُّوداني) استئناف العمل اليوم الثلاثاء بجميع دواوين الخدمة المدنية بولاية كسلا بنسبة 100%.

وكشف عَلُّوب عن التزام حكومة كسلا باستيفاء كافة مطالب العاملين المُضربين عن العمل بصرف مرتب مايو بالهيكل الراتبي الجديد منذ أمس الأول الأحد.

ونبّه إلى أنّ تَجَمُّع الهيئات النقابية بولاية كسلا أصدر بياناً أمس الاثنين، دعا فيه العاملين بالولاية بمُباشرة عملهم في مؤسساتهم بعد التزام حكومة ولاية كسلا بصرف مُستحقاتهم.