وفاة (3) أشخاص بنيالا بسبب إضراب الأطباء والعاملين

نيالا: محجوب حسون

دخل الإطار الطبي والعاملون بمستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور في إضراب عن العمل منذ الأحد وحتى اليوم (الثلاثاء).

وشمل الإضراب والتوقُّف حتى المرضى المُنوّمين في العنابر والذين تم إخراجهم، فيما تم إغلاق الأبواب بالأقفال.

وأوضحت جولة ميدانية لـ(السوداني) بمستشفى نيالا التعليمي، عن خلو تام للمستشفى من المرضى، وإغلاق للعنابر وتوقُّف الحركة تماماً بها.

وقالت مصادر عن حدوث وفاة طفلين وامرأة بسبب الإضراب. فيما تم إلغاء زيارة وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت والذي وصل للولاية في زيارة تستغرق (5) أيام برفقة أمين ديوان الزكاة الاتحادي إبراهيم موسى ومدير عام التأمين الصحي بشير الماحي ومفوض مفوضية الفقر عز الدين الصافي، ورهن الأطباء مُواصلة العمل بصرف استحقاقاتهم المالية كاملةً وكذا الحال للعاملين بتعديل الهيكل الراتبي.