المريخ يفوز على توتي (2-1) في الممتاز.. والغرايري يبعد الصيني من المعسكر والفريق

الخرطوم: السوداني

فاز المريخ (2-1) على توتي عصر اليوم بإستاد جبل أولياء ضمن مباريات الأسبوع “20” من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق توتي الشوط الأول متقدماً بهدفٍ، قبل أن يدرك محمد هاشم التكت التعادل للمريخ في الدقيقة “59” عبر رأسية.

ونجح المدافع مصطفى كرشوم في تسجيل هدف الفوز للمريخ في الدقيقة “75” من رأسية مستفيداً من ركنية نفذها وجدي عوض.

وارتفع المريخ برصيده إلى “46 نقطة” في المركز الثاني ببطولة الممتاز.

على صعيد آخر، قرّر التونسي غازي الغرايري مدرب المريخ، إبعاد اللاعب عماد الصيني من المعسكر والفريق.