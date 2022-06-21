(كابيتال بلو) تطلب تأجيل ديربي المريخ والهلال و(السوداني) تكشف التفاصيل

كتب: عبده فزع

طلبت شركة (كابيتال بلو سبورتس) راعي أنشطة الاتحاد السوداني لكرة القدم، تأجيل لقاء القمة بين المريخ والهلال، والمحدّد مسبقاً على ملعب الخرطوم، الجمعة المقبلة، ضمن المرحلة السادسة من النصف الثاني لبطولة الدوري الممتاز، لوقت يحدّد لاحقاً، لمزيد من الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحدث، حتى تخرج المواجهة في ثوب قشيب.

وفي ضوء الخطاب الذي تسلّمته الأمانة العامة في الاتحاد السوداني، اجتمع الدكتور معتصم جعفر مع مندوب الشركة الراعية، وبحضور طارق عطا، رئيس لجنة المسابقات، حيث ناقشوا الخيارات المتاحة، قبل أن يؤكد الرئيس، وطارق عطا، بأن تأجيل الديربي، غير ممكن للكثير من الأسباب أهمها البرمجة الضاغطة للبطولة في النسخة الحالية، عطفاً على الرغبة في إغلاق الموسم يوم 22 يوليو 2022، على أن ينطلق الموسم الجديد في الأول من سبتمبر 2022 مُتوافقاً من برامج الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المستوى الفني للأندية والمنتخبات في مشاركاتها الخارجية، خاصة وأن “كاف”، وضع الـ30 من يونيو الجاري موعداً نهائياً لرفع رباعي الأندية الذي سيحمل لواء السودان، في النسخة المقبلة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

يُذكر بأن (كابيتال بلو)، وبحسب العقد الذي يجمعها مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، تعد مسؤولة عن كل التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالممتاز، وكافة البطولات الخاصة باتحاد القدم.