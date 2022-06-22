وزير الري يكشف لـ(السوداني) تفاصيل أزمة إضراب العاملين بالسدود

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أعلن وزير الري والموارد المائية المكلف، ضو البيت عبدالرحمن، عن تشغيل كل الخزانات والسدود.

قال الوزير لـ (السوداني) إن الوزارة قامت باستلام وتشغيل كل السدود والخزانات، وبإدخال عاملين، موضحاً أن الوزارة لديها (٥) آلاف عامل.

وأضاف: ” الوزارة بصدد معالجة المشكلة كلياً وليس جزئياً “.

وتابع :” الوزارة يوجد بها (٤) هياكل للعمل، وحالياً تجري ترتيبات مع مجلس الوزراء، تسعى لإيجاد هيكل عمل موحد، يستهدف تحسين أوضاع كل العاملين بالوزارة، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون كاملا وليس جزئيا”.

من ناحيته قال عضو تجمع العاملين بالخزانات، ياسر السر لـ(السوداني) إن التجمع أصدر بيان رقم (١٧) أمس، أكد استمرار العاملين في الإضراب، والتأكيد على تنفيذ المطالب خاصة إلغاء القرار (٢٥٧) الخاص بنقل العاملين من التوليد المائي إلى وزارة الري ، واضاف: “الوزارة لم تناقش المشكلة الأساسية مع اصحاب المصلحة، ولم تقدم حلولاً أو مقترحات أو مبادرات للمعالجة، موضحاً أن لجان الطوارئ بالخزانات قامت بتسليم خزاني الروصيرص وسنار للوزارة، بوجود اللجان الامنية بالولايات ، مشيراً إلى حدوث انفراج في الري، ولكن خطورة الإضراب تبرز مع قدوم فترة الفيضان، مع وجود سد النهضة داخل منظومة التشغيل هذا العام.

ويشار إلى تنفيذ نحو (718) عاملاً بالسدود إضراباً منذ الثاني من يونيو