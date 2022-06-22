حكم قضائي باسترداد مبلغ (10) آلاف دولار لشيخ الطريقة التجانية

الخرطوم:ايات فضل

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق حكماً بدفع مبلغ (10) آلاف دولار لشيخ الطريقة التجانية، الشريف يعقوب، على أن تحصل بالطريق المدني. .

وغرمت المحكمة المتهم مبلغ (50) ألف جنيه والسجن لمدة شهرين في حال عدم السداد .

وأدان القاضي المتهم لمخالفته نص المادة 180 التملك من القانون الجنائي، وقال القاضي إيهاب عثمان إن المتهم هو أحد حيران الشيخ بزاوية دار المراية التجانية، وأن المتهم أخذ مبلغ (10) آلاف دولار من الشاكي (الشيخ) لتسديد أحد الأقساط بغرض شراء (مولد كهربائي) للزاوية، إلا أن المتهم أخذ المبلغ المالي ولم يفِ بوعده، وثبت للمحكمة بعد سماع شهود الاتهام والمتهم بأنه قد أخذ المبلغ المالي