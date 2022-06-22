اتجاه لإعادة تخطيط الخرطوم ونقل المناطق الصناعية من قلب الأسواق

الخرطوم : السودانى

كشف المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم عن وضع خطة إستراتيجية لإعادة تخطيط الولاية لمجابهة ومعالجة التحديات العمرانية التي تواجهه خلال الفترة المقبلة.

وقال الأمين العام للمجلس، د. بشرى حامد أحمد لـ(وكالة السودان للأنباء) إن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم الجديد تم إعداده بشفافية وبكفاءة عالية، إلا انه لم يتم تنفيذه بالصورة المطلوبة، لافتاً إلى أن المخطط يعمل على معالجة استخدام مدينة الخرطوم الحالية .

وشدد بشرى على أهمية نقل المناطق الصناعية الجديدة و القديمة من قلب الأسواق والاسنفادة من موقعها التجاري ، و أن لا يتم التصديق لقيام اي نشاط صناعي، مضيفاً أن 90% من تلك المصانع لا تعمل، متناولاً التحديات التي تواجه نقل المناطق الصناعية بالخرطوم، وأكد أهمية وجود الحرم الآمن بين المناطق السكنية والصناعية، مناشداً أهمية استخدام تلك المساحة في زراعة الاشجار والغابات لحماية المدن.