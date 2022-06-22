تجمع المهنيين: نرفض إنشاء موانئ موازية مملوكة لشركات أو دول أجنبية

الخرطوم : السودانى

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه خصخصة موانئ البلاد، وإنشاء موانيء موازية مملوكة لشركات أو دول أجنبية .

وشدد التجمع على عدم اعترافه بأي اتفاق محلي أو دولي تعقده الحكومة الحالية.

وحذر الدول، المؤسسات الدولية والمحلية، المجموعات التجارية، الشركات وغيرها من مغبة الدخول كأطراف في صفقات.

وقال التجمع في بيان إن السماح بخصخصة موانئ السودان أو إنشاء موانئ موازية، مملوكة لشركات أو دول أجنبية، لا يعني فقط إنهاء سيادة السودان تدريجياً، بل يقود ذلك بشكل مباشر إلى تحويل موانئ بورتسودان وسواكن المملوكة للدولة السودانية، إلى خرابات مهجورة يحرم من عائدات تشغيلها الشعب السوداني؛ بالإضافة إلى مرامي أخرى أكثر ضرراً، منها فقدان السودان للسيطرة على تحديد وإدارة حركة الصادر والوارد، وتحويله إلى بؤرة مستباحة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وكل من ينشط في نهب الثروات والموارد .