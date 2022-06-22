إدارة مشروع الجزيرة توفر (50%) من تكلفة صيانة طلمبات مزيقيلا

الخرطوم : رحاب فريني

التزمت إدارة مشروع الجزيرة بتوفير (50%) من جملة المبلغ الخاص بصيانة وتأهيل طلمبات مزيقيلا الذي يقدر بحوالي (15) مليون و(420) ألف جنيه، كمناصفة مع مزارعي طلمبات مزيقيلا كمساهمة من إدارة مشروع الجزيرة .

وأمن الاجتماع المشترك الذي عقد ببركات، أمس، الذي ترأسه مدير الإدارة الزراعية، المهندس عثمان السماني، وضم إدارتي الكهرباء والميكانيكا بوزارة الري والموارد المائية، وممثلين لمزارعي القسم الجنوبي، وشركة أكسيت المسؤولة عن تأهيل الطلمبات، وذلك بحضور رئيس الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة، مولانا بابكر عبد الرازق، أمن الاجتماع على تنفيذ العقد خلال عشرين يوماً لتأهيل الطلمبات بعدد 2 موتور، على أن تبدأ الطلمبة الأولى مرحلة التشغيل وضخ مياه الري عبر الترعة الرئيسية خلال أسبوع من توقيع العقد حتى يتمكن المزارعون من زراعة وري محاصيل العروة الصيفية لهذا الموسم، حتى يستطيعوا اللحاق بالموسم الزراعي الحالي بموجب العقد الذي تم توقيعه بين إدارة مشروع الجزيرة والمزارعين مع شركة أكسيت.