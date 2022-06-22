الشرطة تضبط مُروِّج مخدرات بشرق النيل بحوزته 2 كيلو آيس و2 كيلو حشيش أفغاني و400 حبة كبتاجون

الخرطوم: السوداني

قالت شرطة ولاية الخرطوم، إن إدارة مكافحة مخدرات الولاية تمكّنت من ضبط متهم بأحد أحياء شرق النيل، وبحوزته 2 كيلو آيس كريستال و2 كيلو حشيش أفغاني و400 حبة كبتاجون وميزان إلكتروني. كما ضبطت بحوزته 20 طلقة نارية كلاشنكوف و2 طلق m16 و4 طلق مطاط عيار 9 ملم.

وأوضحت الشرطة أنه وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات ولاية الخرطوم، تُفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات بأحد أحياء شرق النيل، وبمُوجب ذلك تم تكوين فريق ميداني لضبط المتهم والإيقاع به وإنهاء أنشطته الإجرامية، ونجح الفريق المُكلّف بإنجاز المهمة من معرفة هوية المشتبه به وتحديد الموقع الذي يُدير من خلاله نشاطه الإجرامي، وبناءً على ذلك تمت مداهمة المنزل وضبط المتهم وبحوزته المعروضات التي تمت الإشارة إليها. وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مُواجهته تحت المادة 15 أ بقسم شرطة الشقلة.

العقيد شرطة، خالد علي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية، قال إن الإنجاز يأتي في إطار خُطة إدارته لمكافحة المخدرات بالولاية.

من جهته، قال اللواء شرطة حقوقي، سامي حامد أحمد حريز مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن هذه الضبطية النوعية تؤكد اهتمام الإدارة المتعاظم بضرورة مكافحة آفة الآيس التي ظلّت تُؤرِّق مضاجع المجتمعات وتقلق منام الأسر، مؤكدًا استمرار جهود إدارته للقضاء على هذه الآفة.