(غاضبون بلا حدود) توقع الميثاق الثوري وتؤكد لن نكون (درقات) للسياسيين

الخرطوم: عمرو شعبان

وقع كيان غاضبون بلا حدود – أحد أبرز الأجسام الثورية في السودان – على الميثاق الثوري لسلطة الشعب.

وقال المتحدث باسم الميثاق الثوري في مؤتمر صحفي أمس، إن خطوة التوقيع تمثل زيادة للقوة الحقيقية للميثاق نحو التغيير الجذري وبناء الدولة السودانية الجديدة على أنقاض السودان القديم القائم على النخب والمحاصصات، وأضاف: آن الأوان لأن يعيش هذا الشعب وأن ينتصر بلا زيف أو تسويف.

من جانبه، أكد المتحدث باسم كيان غاضبون بلا حدود، أن خطوة التوقيع على الميثاق الثوري لسلطة الشعب نتشرف بها، كاشفاً عن أن توقيعهم عليه لطبيعة الميثاق الجذرية، وأضاف: لأن ذلك يتّسق مع جذرية كيان غاضبون بلا حدود. وتابع: في حال تم دمج المواثيق ستضمن غاضبون انتقال الجذرية إلى الميثاق الموحد، كاشفاً عن تقديم غاضبون لمقترحات في ميثاق سلطة الشعب – الخاص بتنسيقيات الخرطوم – وقال: إلى الآن لم يرد ما يفيدنا حولها، قاطعاً بدعمهم لكل المواثيق حتى يتم دمجها.

وكشف المتحدث باسم غاضبون، عن أن المرحلة القادمة عقب توقيعهم الميثاق ستشهد تنسيقاً مشتركاً في الميدان على مستوى المليونيات، فضلاً عن التنسيق في العمل السياسي، وقال: سنواصل في طريقنا ولن نكون مجرد (درقات) للسياسيين.