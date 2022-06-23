أطباء نيالا يرفعون الإضراب عن العمل غداً الخميس

نيالا: محجوب حسون

أكدت د. رحاب علقم مدير عام وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، توصُّل الوزارة لاتفاقٍ مع الكوادر الصحية لمباشرة العمل من يوم غدٍ الخميس بجميع الاقسام التي توقّفت مُؤخّراً.

وقالت د. رحاب، إنّهم توصّلوا لاتفاق مع ممثلي الكوادر الطبية لاستئناف العمل بعد التزام الوزارة بتوفير الحوافز للعاملين، مشيرة إلى أنه تم توزيع الجداول وإخطارهم بها.

وأكدت سعي الوزارة مع جهات الاختصاص للإيفاء بمستحقاقات العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي، منوهة إلى أن كل المطالب التي تقدم بها العاملون حق مشروع؛ جزء منها حلها اتحادي.

وتشير (السوداني) إلى أن الإضراب الذي نفّذه أطباء نيالا للمطالبة بمستحقاتهم لثلاثة أيام تسبّب في وفاة (3) أشخاص.