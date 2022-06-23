هيئة الأركان : أي منتسب يتبع لحزب سيكون خارج القوات المسلحة

الخرطوم : السوداني

قال نائب رئيس أركان الجيش للتدريب، الفريق ركن عبدالله البشير أحمد ، إن أي منتسب للجيش يشتم فيه رائحة مؤكدة بأنه ينتمي إلى حزب سياسي سيكون خارج القوات المسلحة.

وشدد الفريق عبدالله لدى مخاطبته ختام الورشة المنهجة لأكاديمية نميري العسكرية حول “خطاب الكراهية ” الاربعاء ، على ضرورة ابتعاد الأحزاب السياسية عن الجيش .

وأوضح أن وجود القوات المسلحة بالمعادلة السياسية حاليًا أملته الضرورة بموجب قانون الجيش.

ووصف نائب رئيس الأركان توصيات ندوة الأكاديمية بأنها عملية ومن شأنها أن تسهم في تقوية اللحمة السودانية وتعزيز الخطاب السياسي وتبعد عنه خطاب الكراهية .

وأكد أن القوات المسلحة تعمل لأجل وطن يسع الجميع ويسوده الاستقرار