اتفاق سودانى صيني على الدعم المتبادل بالمحافل الدولية

الخرطوم : السوداني

بحث وكيل وزارة الخارجية ، دفع الله الحاج علي ، مع مبعوث الصين الخاص للقرن الإفريقي شيويه بينغ، سبل توثيق العلاقات السودانية الصينية لاسيما تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتنموية.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا على هامش مؤتمر السلام والتنمية والحوكمة في القرن الإفريقي ، على مواصلة وتيرة الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية.

وفي سياق منفصل التقى وكيل الخارجية بوزير الدولة بالخارجية الإثيوبية تيسفاي يلما ،حيث أكد الجانبان على الرغبة والعزم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على بحث كل ما يهم البلدين باتباع سبل الحوار عبر الآليات المعتمدة بين الطرفين