رئيس اتحاد المعاشات: المعاشي أصبح متسول

الخرطوم: السوداني

أوضح رئيس اتحاد المعاشيين بالخدمة المدنية مجتبى الوسيلة الماحي ان قضايا المعاشيين اصبحت مزمنة ولا علاج لها.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن المعاشي اصبح يتسول من سوء الحال وقال ان المعاشات غير مجزية ولا تكفي وجبة يوم واحد مؤكدا ان المعاشيين اصبحوا في آخر اهتمام الدولة، مبينا ان هنالك قرارا بان يصبح المعاش 12 الف جنيه اعتبارا من بداية هذا العام بمنشور صادر من رئيس الوزراء السابق ولكن ذلك لم ينفذ وقال ان المالية لم تطبق القرار.

وذكر ان الصندوق لديه 45 تريليون جنيه متأخرات على وزارة المالية مشيرا الى ان عضو مجلس السيادة د.سلمي عبدالحبار وعدت بحل جميع قضايا المعاشيين مؤكدا التزام مديرة الصندوق بصرف راتب شهر يونيو الحالي 12 الف جنيه وتطبيق الزيادة الجديدة 3 آلاف جنيه بالاضافة لمنحة العيد 10 آلاف بمعنى ان المعاشيين سيصرفون هذا الشهر 25 الف جنيه مؤكدا تمسكهم بتطبيق هذا السقف 15 ألف جنيه لبقية الشهور المقبلة.