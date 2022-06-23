مدير الصرف الصحي : 500 مليون دولارالتمويل المطلوب لحل مشكلة الصرف الصحي بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

قال مدير هيئة الصرف الصحي المكلف بولاية الخرطوم المهندس شرف الدين عدلان إن شبكة الصرف الصحي داخل الخرطوم قديمة منذ الخمسينيات ولم يحصل لها اي تطوير تماشيا مع التوسع الافقي والراسي للعاصمة .

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان معظم المشاكل الحالية من ضعف هذه الشبكات وقال ان احلالها وتغييرها يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة جدا وازالة كثير من البنى التحتية لتركيب شبكة صرف صحي جديدة موضحا ان هنالك معالجات مؤقتة لحل مشكلات الصرف الصحي.

وقال ان الاشكالية بالمنطقة الصناعية بسبب الخط الناقل الذي انتهى عمره الافتراضي منذ 40 سنة وتم عمل علاج مؤقت موضحا ان المنطقة الصناعية الآن لا تعاني من مشكلة صرف صحي مشددا على ان العلاج النهائي لمشكلة الصرف الصحي بالخرطوم قد يتطلب 500 مليون دولار لتصبح مثل دبي وبقية عواصم العالم .