المريخ يفتح ملف موقعة ” الهلال”

رفض المدرب التونسي غازي الغرايري منح لاعبي الفرقة الحمراء راحة وشرع فوراً في فتح ملف مباراة الفريق القادمة امام الهلال في بطولة الدوري، وأدى الاحمر مراناً بملعب وادي النيل عصر امس حرص من خلاله على اخضاع المجموعة التي خاضت لقاء توتي الاخير لتدريبات استشفاء بينما خاضت المجموعة الاخرى تدريبات متنوعة شهدت حماساً طاغياً من قبل اللاعبين الذين حرصوا على التباري والمنافسة فيما بينهم للتاكيد على الجاهزية التامة قبل لقاء القمة المرتقب الذي يسعي من خلاله الاحمر لتقليص الفارق مع الند التقليدي