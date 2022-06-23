اللجنة المنظمة تكشف ضوابط ديربي النيلين

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة ديربي النيلين السوداني بين المريخ والهلال، المقررة يوم الجمعة المقبل ضمن الأسبوع 21 للدوري، عن الضوابط الخاصة بالمباراة.

الاجتماع ترأسه بمقر الاتحاد، طارق عطا صالح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة المسابقات – ورئيس اللجنة المنظمة للمباراة، اتخذ القرارات التالية:

فتح أبواب استاد حليم/شداد عند الساعة الرابعة عصرا وقفلها عند الساعة السابعة إلا ربع مساء.

تعطيل كل البطاقات الإكرامية عدا الإعلام، وسيكون الدخول بالبطاقات المخصصة من قبل الاتحاد، وسيكون موقف السيارات في المدخل الرئيسي مخصصا لضيوف الشرف فقط.

التفتيش شخصي لكل من يدخل الاستاد