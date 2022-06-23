الهلال يؤدي مرانه الرئيسي للديربي

متابعة : السوداني

أدى فريق كرة القدم الاول بنادي الهلال مساء أمس المران الرئيسي إستعدادا لمواجهة الديربي المزمع قيامها عشية يوم غد الجمعة ضمن مباريات الدوري الممتاز واشتمل التمرين على تدريبات متنوعة في الشقين البدني والفني حيث خضعت العناصر التي شاركت في مباراة كوبر الأخيرة لتمارين بدنية خفيفة ، وسيوالي الهلال برنامج تدريباته التحضيرية اليوم بأداء المران الختامي الأخير قبل لقاء الديربي الذي يتطلع فيه الهلال لتحقيق الفوز لحسم الدوري الممتاز مبكرا خاصة وأن الفارق في النقاط بين الهلال والمريخ حالياً ثمانية نقاط، وحال حقق الأزرق الإنتصار يوم غد سيقترب من حسم اللقب مبكراً