الناظر تِرِك يُجمِّد أعمال المجلس الأعلى لنظارات البجا من أركويت ومجموعة بورتسودان ترفض القرارات وتُهاجم حميدتي

البحر الأحمر: السوداني

أصدر الناظر سيد محمد الأمين تِرِك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، قراراً بتجميد أعمال المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد المؤتمر العام، مع تسليم كل مُتَعَلِّقات المجلس من أختام وأوراق مُروّسة خاصة بالمجلس لأمانة حكومة كسلا والبحر الأحمر، وذلك في اجتماع طارئ عُقد بمدينة أركويت.

ورفضت مجموعة المجلس الأعلى لنظارات البجا في بورتسودان، قرارات الناظر تِرِك.

وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله أوبشار، إنّ اجتماع الناظر تِرِك بأركويت هو مجرد اجتماع أهلي، ولا يتبع لمجلس نظارات البجا. وهاجم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، مشيراً لضلوعه في محاولة شق المجلس.

ورفض أوبشار تسليم أي أوراق مُروّسة خاصة بالمجلس لأمانة حكومة كسلا والبحر الأحمر، لأنهم لا يتبعون لأي حكومة، وقال إنهم سيواصلون نضالهم من أجل قضية الشرق.