المحكمة العليا تسحب ملف ملف محاكمة توباك ورفاقه

الخرطوم: آيات فضل

سبحت المحكمة العليا ملف محاكمة توباك ورفاقه المتهمين بقتل العميد شرطة محمد علي بريمة.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين بأنها تقدمت بطلب الاطلاع على محضر التحري في هذا البلاغ، وقبلت محكمة الموضوع هذا الطلب وسمحت لها بالاطلاع على المحضر.

إلا أن هيئة الاتهام (النيابة) قد تقدمت بطعن ضد القرار لدى محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة الموضوع بالاطلاع على يومية التحري؛ الأمر الذي دعا هيئة الاتهام لتقديم طعن للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف.

ونوهت هيئة الدفاع بأن جلسة يوم الأحد القادم غير قائمة في موعدها المحدد مؤكدة بأنها سوف تحبط الرأي العام.

وتخطيط .