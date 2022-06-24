تنقو: لم نأتِ لكسلا لتحديد حدود النظارات

الخرطوم: السوداني

وصل إلى ولاية كسلا رئيس المفوضية القومية للحدود، د. معاذ تنقو مترئسًا وفد اللجنة الفنية العليا للتخطيط وإعادة تأهيل وترسيم الحدود الإدارية بشرق البلاد.

وقال تنقو خلال اجتماع مع والي كسلا ولجنة الأمن، إن زيارة الوفد تأتي في إطار الاستماع والتعرف على الإشكاليات التي واجهت الولاية في إطار مهام اللجنة التي تهدف لإيجاد حلول ناجعة فيما يخص النزاعات القائمة بالولاية.

وقال إن اللجنة تعتمد في عملها على القوانين وما تمتلكه من وثائق وخرائط وليس لها أي انحياز أو جوانب سياسية وستقف على مسافة واحدة من الجميع.

واضاف تنقو :” إننا لم نأتِ أيضًا لنحدد حدود النظارات أو تغيير الحدود الإدارية بل للتأكيد عليها”.