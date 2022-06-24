وكالات سفر: توزيع حصص الحج ضعيف ومجحف

الخرطوم : عبير

انتقد بعض أصحاب وكالات السفر والسياحة عدم العدالة في توزيع حصص الحج بين الوكالات ووصفوا التوزيع بغير المنصف.

وقال مدير وكاله الفايد محمد الفايد في حديثه لـ(السوداني) إن عدد الوكالات التي قدمت للحج حوالي(١١٤) وكالة وتم اختيار(٧٠) وكالة لالتزامها بكافة شروط الحج، وعدد الحصص حوالي (٢،١٥٠) حاجًا تم توزيعهم على (٧٠) وكالة دون التساوي في عدد الحجاج لكل وكالة. وأوضح أن الشروط حسب الأقدمية وأن يكون صاحب الوكالة قد عمل سابقًا في مجال السفر للحج .ووصف أسعار الحج بالعالية. وأشار إلى أن حصة الحج التي تم توزيعها على الوكالات بسيطة.

وقال صاحب وكالة سفر وسياحة بالخرطوم لـ(السوداني) كل عام تحدث إشكالات في عدد الحجاج والتوزيع بين الوكالات، وقال إن إجمالي الوكالات قرابة الـ(٢٠٠) وكالة، و قدمت للحج هذا العام (١١٤) وكالة، وأوضح بأن هنالك شروطًا على الوكالات للتقديم للحج، وفي حال عدم إكمال الشروط يتم الاستبعاد.

وقال إن عدد الحصص التي تم توزيعها حوالي (٢،١٥١) حاجًا مقسمة على (٧٠) وكالة وتم التوزيع حسب الشروط الموضحة لكل وكالة