البنك الزراعي يوافق على تعديل سعر السلم لـ(١٥،٥) ألف جنيه

الخرطوم : رحاب فريني

وافق البنك الزراعي السوداني على تنفيذ القرارات التي أصدرها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بشأن الزراعة المطرية.

وأكد نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري المزارع غريق كمبال، أكد مقابلتهم مدير مكتب نائب رئيس مجلس السيادة وتسليمه قرارات الاجتماع الأول والتي تم تنفيذها مباشرة، كاشفًا أن مدير عام البنك الزراعي وافق على تنفيذ كل ما جاء من قرارات بشأن الزراعة المطرية بالسودان ذلك بتعديل سعر السلم إلى(١٥،٥) ألف جنيه بدلًا عن (١٢،٥) ألف جنيه، بما يعادل نسبة (٤٨،٣)% من التوريدة بدلًا عن 60% من مديونيات المزارعين لتقليل حجم التعسر للظروف الطبيعية التي نتجت عنها أضرار واجهت الموسم السابق مع توفير التمويل اللازم.

وكشف عن اتفاق تم من البنك الزراعي باسترجاع الذرة الفائضة من المزارعين للبنك الزراعي بسعر (١٨،٥) ألف جنيه، مؤكدًا مقابلتهم مدير الأمن والمخابرات وتم طرح بعض القضايا من ضمنها تأمين المشاريع الزراعية من المتفلتين إلى جانب التطرق إلى قضية الجازولين ورسومها المفروضة من قبل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت مع مدير عام الأمن والمخابرات ضرورة دعم رأسمال البنك الزراعي ليصل إلى 75 مليار جنيه حتى يتسنى له دخول الموسم الزراعي.