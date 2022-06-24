المدير العام لشركة شيكان: التجربة التأمينية السودانية تنتظر قراراً مهماً في إعادة أصول حملة وثائق التأمين

الخرطوم: السوداني

قال المدير العام لشركة شيكان للتأمين، صلاح الدين موسى محمد سليمان، إن التجربة التأمينية السودانية تنتظر قراراً مهماً في إعادة أصول حملة وثائق التأمين، موضحاً أن الظرف الاقتصادي الراهن يحتم على السلطة الرقابية إعادة تقييم الأصول وهو ما يتماهى مع رغبة جميع شركات التأمين واتحادهم الممثل لتطلعاتهم.

من جهته، أكد عضو هيئة الرقابة الشرعية بشركة شيكان، د. إبراهيم الضرير على أهمية الإحاطة الفنية بالأمر باعتبار أن حكم المسألة فرع عن تصورها، داعياً إلى التعامل مع أمر الأصول من منطلق الولاية وليس الوكالة مع ضرورة إعادة تقييمها سنوياً.