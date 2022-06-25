القبض على العشرات في حملات للشرطة بأجزاء واسعة بالبلاد

الخرطوم : السوداني

شنت قوات الشرطة ، حملات منعية واسعة بأجزاء متفرقة من البلاد ، وذلك في إطار تنفيذ خطتها الأمنية لمنع الجريمة ومداهمة أوكارها وملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم فضلًا عن تسديد عدد من البلاغات .

وشنت إدارة المباحث بولاية الجزيرة حملة استهدفت بها مناطق شرق النيل، حنتوب، سوق كرونا، وكوبري البوليس ، أسفرت عن ضبط 27 من معتادي الإجرام وبحوزتهم العديد من المضبوطات.

فيما تمكنت مباحث ولاية شمال دارفور من استرداد عربة لاندكروزر مسروقة من الخرطوم وأوقفت اثنين من المتهمين وبحوزتهما مسدس و7 طلقات نارية.

في السياق ضبطت مباحث ولاية البحر الأحمر 35 دراجة نارية بدون لوحات واستردت موتر “تكتك” مسروق وأوقفت المتهم .

وجاءت حملات الشرطة بمدينة بورتسودان على عدة مواقع بأحياء أم القرى، وعشوائي جراب الحاوي، والقادسية، وعشوائي ولع وقد كان الهدف منها حسم مظاهر الفوضى وفرض هيبة الدولة، عقب بلاغات عديدة بالسرقات وتهديدات عصابة (9) طويلة.

من ناحيتها تمكنت مباحث سنار من توقيف شبكة متهمة بممارسة الأنشطة الإجرامية و متخصصة في سرقة الأجهزة والكوابل الكهربائية وعجلات الحديد وبطاريات السيارات .