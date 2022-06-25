إيلا يؤجل عودته للبلاد ويكشف الأسباب

الخرطوم : السوداني

أعلن رئيس الوزراء الأسبق ؛ محمد طاهر إيلا تأجيل موعد عودته للبلاد.

و أوضح إيلا في تدوينة على فيسبوك ، أن التأجيل جاء استجابة لطلب بعض الإخوة والأخوات لتزامن التوقيت مع ميقات شعيرة الحج وسفر كثير منهم إلى جانب ترتيبات أسرية عطفًا على مهاتفات أهل الوسط والشمال والغرب والجنوب المطالبة بالتأجيل_على حد تعبيره.

وأضاف “كل ذلك جعلنا في حالة تريث وتأنٍ لبعض من الزمان”.

وتابع “بالتأكيد لن يطول التأجيل لأنني أكثر شوقًا ولهفة لأرض السودان التي أعطتنا الحب كله والأمن والأمان” وأهلها هم الراحة والسكينة والاطمئنان، الأهل والعشيرة لا أقول شهورًا ولا سنينًا ولكنها أيام معدودات ونكون مع الحجاج حضورًا مباركين لهم حجهم المبرور إن شاء الله. وهاهي نفحات دعواتهم وصلتنا وانعكست علينا خيرًا وصحة ويمنًا وبركات فلهم منا كل التحايا ومنهم كل الدعوات المباركات”.