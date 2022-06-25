وفاة إمام المسجد النبوي وجامع القبلتين الشيخ (محمود خليل القارئ)

المدينة: وكالات

توفي أمس السبت، الشيخ محمود خليل القارئ، إمام جامع القبلتين وإمام المسجد النبوي المكلف سابقا، في تمام الساعة الـ8 صباحا، على إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقدم د عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، واجب العزاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذاكرا “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.