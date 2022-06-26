وزير الري : اكتمال تشغيل كافة الخزانات بالبلاد

الخرطوم:فريني

أكد وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور حرص الوزارة والعاملين بها على الحفاظ على مكتسبات الدولة وقدرتهم على تشغيل كافة الخزانات والسدود بعد دخول العاملين بالخزانات في إضراب غير معلن مؤخرًا واطمأن منصور خلال تفقده سيرالعمل في خزان خشم القربة أمس على سير عمليات تشغيل الخزان وفتح مياه الري لمشروع حلفا الجديدة الزراعي، مبينًا الخطوات التي اتخذتها الوزارة في الحفاظ علي سلامة المنشآت المائية وسد النقص في أماكن الحاجة.

وأعلن سعي قيادة الوزارة لتحسين شروط الخدمة وتوحيد الهيكل بالوزارة بصفة عامة، موضحًا أن الإمداد المائي لمشروع حلفا الزراعي حتى اليوم )(أمس) وصل الى 7 ملايين متر مكعب، مطمئنًا المزارعين بالمشروع على تأمين الموسم الزراعي الحالي