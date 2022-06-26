مزارعو الجزيرة يستنكرون مقاضاة الشركة الإفريقية للمتعاقدين معها

الخرطوم : رحاب فريني

استنكر عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل بقسمي الحاج عبدالله وفحل توجه الشركة الإفريقية لمقاضاة المزارعين الذين تعاقدوا معها في الموسم 2020 ـ 2021 م بفتح بلاغات في مواجهتهم .

وأكدوا رفض الشركة الإفريقية الإفصاح عن تكلفة التمويل للمزارعين الذين تعاقدوا معها لزراعة القطن في الموسم الزراعي 2020 – 2022م عند بداية الموسم ، وقطعوا بعدم السداد الى حين الإفصاح عن التكلفة .

وكشف المزارع بمشروع الجزيرة قسم الحاج عبدالله، سليمان ابراهيم آدم، عن الشركة الإفريقية قامت بفتح بلاغات في عدد من المزارعين بالحاج عبدالله بحجة عدم سداد مديونية تمويل زراعة القطن للموسم 2020 – 2021م ، مؤكدا أن الشركة لم تفصح عن أسعار المدخلات عند بداية التمويل.

وقال في حديثه لـ(السوداني ) طالبنا الشركة بالافصاح عن التكلفة ولكنها رفضت إلا بعد استلام القطن، وأكد رفض عدد من المزارعين التسليم الا بعد معرفة التكلفة إلا أن الشركة امتنعت، واكد انه عند بداية الموسم كان سعر جوال الداب 3200 جنيه، وسعرجوال اليوريا 2800جنيه في البنك الزراعي ، واضاف: تفاجأ المزارعون الذين سددوا للشركة تحديدها لسعر الداب بـ 7200 جنيه، وسعر اليوريا 5200 جنيه ، وأضاف ضاعفت الشركة أسعار المدخلات،مطالبا الشركة بتحديد سعر المدخلات وتحديد سعر قنطار القطن بالسعر الجاري حاليا،وقطع بعدم السداد لحين إفصاح الشركة عن أسعار المدخلات.

وقطع المزارع بمشروع الجزيرة القسم الجنوبي مكتب فحل عيسى عبدالله بعدم السداد للشركة الأفريقية دون تحديد التكلفة ، وطالب الشركة الإفريقية بالجلوس مع المزارعين لمعرفة لماذا تم زيادة سعر الداب الى 7500 جنيه بدلا عن 3800 جنيه وسعر اليوريا 5200 جنيه بدلا عن 2800 جنيه ، قال لـ ( السوداني ) من حق المزارع معرفة أسعار المدخلات قبل البدء في العملية الزراعية حتى يتمكن المزارع من معرفة في التكلفة ، اضاف كان للشركة ان تحدد أسعار المدخلات للمزارعين لتفادي ما حدث الآن وهو فتح بلاغات في مواجهة المزارعين لاسترداد تكلفة التمويل ، مشيرا الى ان فتح الشركة لبلاغ في مواجهة المزارعين لاسترداد حقوقها يضر بالشركة والمزارعين ، واضاف كان ينبغي عليها الوضوح قبل البدء في التمويل