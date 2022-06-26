صاحب “درداقة” وميكانيكي يخطفان الاضواء في ختام مبادرة “وصلني”

الخرطوم : سعيد عباس

خطف صاحب “الدرداقة” وبائع العصائر المتجول الزبير الاضواء في ختام فعاليات برنامج ” وصلني ” إلى جانب الميكانيكي عماد عبد القادرحيث كان صاحب “الدرداقة” الزبير حاضرا لبداية تدشين فعاليات مبادرة “وصلني” بالخرطوم ، وكان حينها متجولا لبيع العصائر بواسطة “درداقته” فالتقى بالمشاركين في المبادرة و كانوا يقومون بتلصيق “الاستيكرات” على واجهة السيارات فقال صاحب “الدرداقة” بأنه لا يتملك شيئا خلاف تلك العصائر التي يحملها معه للبيع وقال بأنه متبرع لكل التيم العامل في المبادرة بالعصائر مجانا حتى فراغهم من برنامجهم وقام بتلصيق “إستيكر على “درداقته” وقال الزبير “لكوكتيل” انه فعل ذلك ايمانا منه وقناعةً بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب في تلك المبادرة ، إدارة المبادرة اكبرت ذلك التصرف من الشاب الزبير وقامت بتكريمه مع كبار الشخصيات في اليوم الختامي وتركته يصعد للمنصة و يُكرم كبار الشخصيات من الفنانين والاعلاميين ونجوم المجتمع ،اما الميكانيكي عماد عبد القادرفقد التقط قفاز المبادرة وقال بأنه متبرع بالصيانة الكاملة لكل الاعطال الميكانيكية لسيارات المبادرة في اي زمان واي مكان عماد عبد القادر قال “لكوكتيل” بأنه سعيد بتلك التجربة مع مبادرة “وصلني” وقال ان شعوره بحماس الشباب وجديتهم جعله يبادر بتلك المشاركة وقال ان الوطن يستحق اكثر من ذلك. وفي ختام حديثه دعا الجميع للتعاضد والتعاون لأجل رفعة وتقدم الوطن وبنائه .