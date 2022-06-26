بعد اكتمال المبلغ…(كوكتيل) تنشر كشف باسماء الفنانين المساهمين في المبادرة

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

اكتمل المبلغ المالي المطلوب لدعم الفنان رائد مرغني بعد المبادرة التي أطلقها عدد من الإعلاميين والفنانين باسم (رائد معيد مع أولاده) الذي خصص لجمع المبلغ المطلوب وقدره ٣ مليارات جنيه، فيما ستكتمل اليوم اجراءات المحكمة لخروجه من السجن الذي قضى فيه عامين ونصف وبعد ذلك سيتوجه خارج البلاد للعلاج.

قروب مبادرة (رائد معيد مع أولاده) أنشأها الاستاذ أنور حلجا بعد نشر قضية الفنان رائد في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عمل فيه الجميع بفاعلية لنجاح المبادرة، ضم القروب عددا من الصحفيين هم محمد ابراهيم ومحاسن أحمد عبدالله وسراج الدين مصطفى وسراج النعيم والاعلامية فاطمه الصادق وملاذ ناجي

من الفنانين الذين دعموا المبادرة ماديا الفنان جمال فرفور بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه ،طه سليمان ٣٠٠ ألف جنيه ، ايمان الشريف واحد مليار جنيه ، شكرالله عزالدين ٥٠ ألف جنيه

إلى جانب مشاركة فاعلة من الاستاذ شوقي عبدالرحمن ساكس وأسرة عوامه مراسي الشوق أنور عوض ( حلجا) والشاعر والملحن هشام العبيد شنداوي وهباني الخليج والكومديان أسامة جنكيز