مجلة ماجد للأطفال تنشر موضوعاً يُروِّج للمثلية الجنسية 🏳️‍🌈.. والسلطات بدولة الإمارات تفتح تحقيقاً في الواقعة ويُوجِّه بسحب جميع منشورات المجلة لشهر مايو الماضي من جميع الأسواق.. وتم اكتشاف الواقعة بعد شكاوى من بعض الدول.