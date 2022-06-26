مجلة ماجد للأطفال تنشر موضوعاً يُروِّج للمثلية الجنسية 🏳️‍🌈.. والسلطات بدولة الإمارات تفتح تحقيقاً في الواقعة ويُوجِّه بسحب جميع منشورات المجلة لشهر مايو الماضي من جميع الأسواق.. وتم اكتشاف الواقعة بعد شكاوى من بعض الدول.

مجلة ماجد للأطفال تنشر موضوعاً يُروِّج للمثلية الجنسية 🏳️🌈.. والسلطات بدولة الإمارات تفتح تحقيقاً في الواقعة ويُوجِّه بسحب جميع منشورات المجلة لشهر مايو الماضي من جميع الأسواق.. وتم اكتشاف الواقعة بعد شكاوى من بعض الدول. أخبار السودان By alsudani On 26 يونيو, 2022 10:57 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)