حميدتي: مَن يخططون ويصنعون المؤامرات يجب أن يعودوا لرشدهم وإلا فالحكومة ستتصدى لهم

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن ما يحدث في دارفور من تخريب متعمد ليس بعيداً عما يحدث في الخرطوم، وتابع: “كثير مما يجري هنا تديره نفس الغرف التي تعبث بالمشهد هناك، يسعى هؤلاء خلف مصالحهم الذاتية الضيقة”.

وأضاف دقلو خلال مخاطبته، حفل التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بين قبيلتي الرزيقات والارنقا، إن ما يحدث بالولاية من تفشي خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على قتل النفس والفتن وغيرها من مظاهر الفوضى، تقف خلفها جهات تهدف إلى تقويض السلام الذي تحقّق وإعادة دارفور إلى مربع الحرب وتفكيك النسيج الاجتماعي.

وطالب مَن يخططون ويصنعون المؤامرات أن يعودوا لرشدهم، وإلا فالحكومة ستتصدى لهم، مشيراً إلى أن البلاد تمر بابتلاءات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وأنهم سيعملون على تجاوزها للحفاظ على السودان واحداً موحداً، رغم محاولة العملاء وسعيهم المستمر لتفكيكه وتدميره.