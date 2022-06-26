الفنان رائد ميرغني خارج أسوار السجن

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

أُطلق ظهر اليوم، سراح الفنان رائد مرغني، بعد عامين ونصف قضاهما داخل أسوار سجن الهدي بأم درمان، بسبب توكيل قطعة أرض بلغ قيمة المبلغ المطلوب ثلاثة مليارات جنيه.

ورصدت (السوداني)، إجراءات الخروج صباح اليوم الأحد، بتوجه عدد من أعضاء مبادرة (رائد مُعيِّد مع أولاده) إلى مجمع جنايات أمبدة، حيث تم توريد المبلغ المطلوب داخل خزينة المحكمة، ثم التوجه مُباشرةً إلى سجن الهدي غرب أم درمان، حيث اكتملت إجراءات الخروج، وسط فرحة كبيرة من الجميع. فيما كان في وداعه عدد من رفاقه بالسجن، وتبارى عدد كبير من أصدقائه ومعجبيه ومعارفه للقاء بعد طول غياب.

من جانبه، عبّر الفنان رائد ميرغني، عن فرحته الكبيرة بخروجه من السجن، ومن بين دموعه شكر كل زملائه الفنانين، وكل من ساهم في خروجه من السجن، وأكد أنه سعيدٌ بأنه سيكون وسط أسرته التي غاب عنها زمناً طويلاً.

يذكر أنه تم تداول حوار نشر بالصور على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي للفنان رائد مرغني من داخل السجن، وهو بوضع صحي سيئ، وتم التفاعل والتعاطف معه على نطاق واسع، وتم إطلاق مبادرة ضمت عدداً من الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال باسم (رائد مُعيِّد مع أولاده)، تم التفاعل معها بصورة سريعة بجمع المبلغ المطلوب.