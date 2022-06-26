الحركة الإسلامية تجيز مراجعاتها النقدية وتعتمد علي كرتي أميناً عاماً

الخرطوم : السوداني

أجاز اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية، تقريراً لمراجعاتها النقدية، واعتمدت علي أحمد كرتي أميناً عاماً للحركة.

وقالت مصادر مطلعة -بحسب ST- أن مجلس شورى الحركة الاسلامية عقد اجتماعًا موسعًا بالأمس حيث شهد مشاركة موسعة من عضوية الشورى من الولايات والقطاعات، وناقش الاجتماع تقارير أداء مؤسسات الحركة والاستراتيجية الجديدة لنشاطها في الفترة القادمة كما ناقش الاجتماع وأجاز تقرير مراجعات نقدية لتجربة الحركة الإسلامية خلال الفترة الماضية من عمرها وعكفت على إعداده لجان متخصصة، واعتمدت الشورى “علي أحمد كرتي” أمينًا عامًا للحركة إلى حين انعقاد المؤتمر العام وذلك خلفًا للأمين العام الراحل للحركة “الزبير أحمد الحسن” والذي توفي إبان فترة اعتقاله في إبريل من العام 2021م.

يذكر أن “كرتي” شغل منصب الأمين العام بالتكليف في الفترة الماضية بصفته أحد نواب الأمين العام للحركة وتم إجازة تكليفه في اجتماع مجلس شورى حينها عقد في فترة لاحقة للتغيير.

وفي ختام جدول أعمال الاجتماع أجازت الشورى تعديلات في النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعملها.