(بالفيديو) القوات المسلحة: الجيش الإثيوبي يعدم (7) جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديهم

الخرطوم: السوداني

اعدم الجيش الإثيوبي، (7) من جنود القوات المسلحة السودانية ومواطناً كانوا أسرى لديهم، وقام بعرض جثامينهم على المواطنين الإثيوبيين.

وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية: “في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خِسّةٍ ودناءةٍ”.

وأضاف في بيان له: “القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، تؤكد وبشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرُّف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج والأرواح، (…وَسَیَعۡلَمُ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوۤا۟ أَیَّ مُنقَلَبࣲ یَنقَلِبُونَ). الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار الله أكبر والعزة للسودان”.