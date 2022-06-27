ضبط حشيش بقيمة 5 مليارات جنيه بالنيل الأبيض

النيل الابيض : سوسن محمد عثمان

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض، عن ضبط كميات من الحشيش معبأة في جوالات بمنطقة المقينص السودانية الحدودية مع دولة جنوب السودان.

وقال والي الولاية المكلف عمر الخليفة لدى تفقده الضبطية برفقة مدير شرطة المكافحة بالولاية العقيد الواثق كوكو، إن كمية الحشيش المضبوطة تقدر بـ5 مليارات جنيه.

وجدد الخليفة دعم حكومته لإدارة مكافحة المخدرات وإسناد برامجها الخاصة للارتقاء بمستوى المكافحة لاسيما وأن ولاية النيل الأبيض تعد معبرًا رئيسيًا لتجارة المخدرات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.