الشيوعي: 30 يونيو ستحدث تغييرًا بشكل أو بآخر

الخرطوم: هبة علي

قالت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أمال الزين لـ(السوداني) إن 30يونيو يومٌ ستعبر فيه جماهير الثورة عن رفضها للتسوية بكل مسمياتها سواء كانت تحت مسمى العملية السياسية أو أي اسم آخر، ورفضها أيضًا للشراكة بشكل قاطع وواضح.

وشددت على أن هذا اليوم سيكون حدًا فاصلًا بينهم وحكم الكيزان والعسكر والشراكة معهم وستوضح الفرق الشاسع مابين قوى الهبوط الناعم وقوى التغيير الجذري.

وأكدت الزين أن 30يونيو ستكون به حشود غير مسبوقة، وستحدث تغييرًا بشكل أو بآخر في الشارع السياسي السوداني لجهة أنها ستكون خطوة كبيرة تجاه التغيير باستخدام أدوات التغيير بالإضراب السياسي والعصيان المدني .

وأضافت :”هذا النظام سقط، لأنه مهزوم اقتصاديًا ومعنويًا وكذلك قوى التسوية مهزومة ولا تستطيع مخاطبة الجماهير في قلب العاصمة ولا أن تقوم بعمل جماهيري، والتسوية مهزومة تمامًا وأيضًا الآلية الثلاثية والعسكريين”.

وتابعت : ” الشارع هو القائد والمنتصر، الثورة تتغلغل في البيوت والشارع وتزحف نحو النصر ولن يكون هذا اليوم سدرة المنتهى”.