الافراج بالضمان عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات

الخرطوم : السوداني

قررت النيابة العامة ، الأحد، الإفراج بالضمان العادي عن كل من مهند عبد القادر،و معتصم محمد زكريا، المنتصر بالله سعيد، عثمان زكريا، الموقوفين في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي.

وقالت رئيس هيئة الدفاع عن المقبوضين في بلاغ الديم إيمان حسن لـ (التغيير) إن الهيئة تباشر حاليًا إجراءات إطلاق سراح الموقوفين الأربعة بسبب تأخر وضعهم الصحي ورفض شرطة التحقيقات الجنائية، أوامر النيابة بعرضهم على الطبيب لتلقي العلاج، بموجب الطلبات التي تقدم بها الدفاع

و أشارت إيمان إلى دخول معتصم محمد زكريا، في إضراب عن الطعام، فضلًا عن إصابة حمزة بالحمى ودخوله في حالات إغماء واستفراغ.

وذكرت إيمان بحسب “التغيير” أن الشرطة حتى الخميس الماضي واصلت في إصدارها تنفيذ أوامر النيابة ما جعل الدفاع يتقدم بطلب جديد للنيابة بعلاج المقبوض عليهم أو الإفراج عنهم بالضمان، لتقرر النيابة إطلاق سراح المذكورين الأربعة، فيما أحيل محجوب إلى مركز صحي غير مؤهل لعلاج حالته بحسب إيمان، فيما تبقى في سجن الهدى ثلاثة آخرون .